女性アイドルユニットnotallの元メンバーで日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）特集リポーターの佐藤遥（34）が5日、Xを更新。同日、結婚を発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）を祝福した。佐藤は「ちょっっっままままってひとり旅行特急の中で声出た震えてるおめでとうございます嬉しいあーりんんんんん」と佐々木を祝福。続けての投稿で「あーりん今日もかわいいよー」とつづった。佐藤はXのプロフィルに