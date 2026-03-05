◇プロ野球オープン戦 DeNA-中日（5日、横浜スタジアム）DeNAの藤浪晋太郎投手が中日とのオープン戦に登板し、2イニング投げ1失点で降板しました。藤浪投手は2月22日の楽天戦で先発し3イニング3奪三振、無四球、1失点とまずまずの内容を見せていました。この日は6回から4番手として登場した藤浪投手は先頭を154キロのストレートでサードファウルフライに仕留めます。その後2者連続でフォアボールを与えますが、9番・新保茉良選手を