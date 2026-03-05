女子プロレスラーSareeeは5日、都内でデビュー15周年興行「Sareee−ISMChapterX太陽神Chronicle−15thANNIVERSARY−」（22日、神奈川・横浜武道館）の追加対戦カードなどを発表した。重大発表と題して会見にはSareeeとともに会見には島谷ひとみが登場。「フワちゃんです」とジョークで笑わせる。「新たな曲を書き下ろしました。“太陽神Prism”という新曲を作りました」と22日に新入場テーマ曲を発売することを発表した