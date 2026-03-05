ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。これを受けグループの公式サイトは同日、メンバー百田夏菜子（31）、玉井詩織（30）、高城れに（32）の祝福コメントを掲載した。以下、コメント全文【百田夏菜子】「あーりんご結婚おめでとうございます！これから歩むたくさんの時間が、愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！末永くお幸せにね」【玉井詩織