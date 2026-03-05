人間関係の中で金銭感覚の違いに悩んだことはありませんか？【写真】「金銭感覚が異なる人」とは結婚できない？20代男女の本音SMBCコンシューマーファイナンスが発表した「20代の金銭感覚についての意識調査2026」によると、「金銭感覚が異なる人とは友達になりたくない」と感じる20代が43.0%に上ることがわかりました。51.5%が金銭感覚が異なる人とは「恋人になりたくない」と回答するなど、20代のシビアな価値観が浮き彫りとな