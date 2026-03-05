2つの個性派スタイルが光るトヨタは2026年2月20日に「ヤリスクロス」の一部改良モデルを発表し、同年3月2日に発売しました。今回の改良では、新装備の追加やボディカラーの新色設定などにより、商品力をさらに高めています。【画像】超カッコイイ！ これが“レトロ風”が魅力のトヨタ新たな「コンパクトSUV」です！ 画像を見る（30枚以上）そんな進化を遂げたヤリスクロスには、モデリスタのカスタマイズパーツも用意されて