三四少女の新曲「青い春」が、本日3月5日より公開されているABC-MARTのWEB CM『なんでもない毎日が、ちょっと好きになる。』篇のWEB CMソングに決定した。 （関連：【映像あり】三四少女、新曲「青い春」使用ABC-MARTの新WEB CM） 本CMは、New Balanceのランニングシューズ『AMASTE』のシーズナルカラー発売に伴うキャンペーンムービー。南琴奈が演じる女子高生たちのリアルな日常を