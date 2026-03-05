子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。今回は、息子さんから思わぬ指令を聞かされた一件です。息子「ママってさぁ、この家のボスでしょ？」息子さん、藪から棒に何を？あまりに突然な衝撃発言にママは大笑い。いや、まあそうかもし