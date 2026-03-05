50代にして美しいプロポーションを保つタレントの中島史恵さん（57）。バブル崩壊直後に誕生したシェイプUPガールズとして芸能活動をスタートし、解散後も「美と健康」について発信し続けている。インタビュー後編では、常に「無理しすぎず、向き合ってきた」という自分の体とのつき合い方について聞いた。（前後編の後編） 【画像】ワンレン＆ボディコン時代の中島史恵 42歳で不妊治療、53歳で子宮全摘