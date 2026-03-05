＜ダイキンオーキッドレディス初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第1ラウンドが終了した。9年ぶり2勝目を狙う28歳・永井花奈が7バーディ・2ボギーの「67」をマーク。5アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】きょうの川崎春花さんはミニスカスタイル4アンダー・2位に川〓春花。3アンダー・3位タイには鈴木愛、藤田さいき、岡山絵里、高橋しずく、ささきしょうこ、ルーキーの藤