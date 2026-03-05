3月5日に誕生日を迎えたセキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「今日は私の28歳の誕生日です!! イェ〜イ」と英語で嬉しそうに投稿した。【写真】誕生日を迎えたセキ・ユウティンの美しいドレス姿公開した写真のユウティンは、光沢のあるサテン地のストラップドレスで髪をアップにまとめ、メイクもバッチリ。そして目の前でも後ろのテーブルでもホールケーキにはロウソクが灯り、プレゼントや花束も用意されてい