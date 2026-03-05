アイドルグループ・ももいろクローバーZのメンバーで“あーりん”の愛称で親しまれる佐々木彩夏（29）が5日、グループ公式サイトを通じて結婚を発表した。ももクロのファン“モノノフ”であることを公言しているお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が、自身のXで祝福のコメントをつづった。【写真】かわいい…純白花嫁姿を披露した佐々木彩夏塚地は「うわぁ！ウソッ?!と…衝撃は受けましたが、フゥッ〜とちゃんと落ち着