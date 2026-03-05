2026年のWBCが開幕。1次ラウンドのプールCは東京ドームで行われ、各代表チームが熱戦を繰り広げます。そんな中、チェコの代表選手たちが東京ドーム周辺を楽しむ様子が公開されました。チェコ野球連盟の公式X(旧Twitter)が公開した1本の動画。本文には東京ドームシティをメンションしながら「本当に素晴らしい体験をありがとうございました」と日本語で添えられています。チェコ代表の一部選手たちは4日の公式練習を終えて、短い時