来年度予算案をめぐり与党側は、異例の土曜日の審議の提案を取り下げました。野党側の反発を受けたものです。与党・自民党と日本維新の会は7日（土）に衆議院予算委員会で一般質疑を行うことを提案していましたが、野党側の反発を受けて5日夕方に行われた予算委員会の理事会でこれを取り下げました。一方、週明け9日（月）に一般質疑と、高市首相が出席する集中審議を行うことで与野党が合意しました。中道改革連合長妻予算委筆