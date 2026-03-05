吉野熊野国立公園の千円銀貨弊（造幣局提供）造幣局（大阪市）は5日、国立公園制度が2031年に創設100周年を迎えることを記念した千円銀貨幣の販売申し込みを6日から受け付けると発表した。各公園をテーマにした銀貨幣を順次発行しており、今回は吉野熊野と大山隠岐。1個1万6400円で、各4万個を販売する。貨幣は純銀製で直径4センチ、重さ31.1グラム。前回販売分と仕様は変わらないが、銀価格高騰で1200円値上げした。吉野熊野