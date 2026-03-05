福島・南相馬市で住宅など4棟を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは南相馬市にある林保夫さんの住宅で、警察によりますと、5日午前5時44分ごろ、「建物から火が見える」などと消防に通報がありました。火は近くの住宅などに燃え移り、消防によりますと住宅など4棟を焼き、約3時間後に消し止められました。火元の住宅の焼け跡からは1人の遺体が見つかりました。この住宅に1人で暮らす林さんと連