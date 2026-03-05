高市早苗首相が「新年度予算案の年度内成立」の号令をかけ、衆議院予算委員会では、坂本哲志委員長（自民）が2026年3月6日午後の質疑日程などを「3日連続職権で」決めたのをはじめ、自民党の強硬姿勢が目立っている。4日夜のBSフジ・プライムニュースでは、元衆議院議長で自民党のご意見番ともいわれる伊吹文明氏が、参議院の予算委員会での審議が重要ポイントだと指摘した。これから日本はどうなるか、米国との関係は？伊吹氏は20