メインシナリオ…3月3日に1.15台前半まで急落した後は下げ渋りを見せている。戻りの動きは限定的となっており、下値を探る展開が続くとみられる。その場合の最初のポイントは、3月3日の安値1.1530となる。ここを抜けて来ると、昨年11月21日の安値1.1491、昨年11月5日の安値1.1469、昨年8月1日の安値1.1392などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、3月3日にボリンジャーバンド－３σ割れまで下落して下げ渋りを