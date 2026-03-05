アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/05営業日時点＝ 上海重油 2.97％ 大連ポリエチレン 0.91％ 大連とうもろこし 0.37％ 上海異形鉄筋 0.26％ 上海銅 0.08％ 上海ゴム -0.02％ ＊数値は前日比％