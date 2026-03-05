◇スターゼンカップ「第５６回日本少年野球春季全国大会関西ブロック予選」（２月２１日・和歌山橋本ボーイズ専用球場ほか）▽小学生の部・代表決定戦和歌山橋本ボーイズ１１―４滋賀大津ボーイズ「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われた。４代表を争った関西ブロック（小学生の部）では、和歌山橋本ボーイズ（和歌山県支部）が加盟３年目で全国初切符を奪取。