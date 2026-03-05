サッカーJ2・モンテディオ山形と南陽市の食品加工メーカーがコラボレーションした飲料水が新たに販売されることになり、5日、お披露目されました。売上の一部はモンテディオの支援に充てられるということです。モンテディオ山形と南陽市の山形食品がコラボレーションした新商品「青鬼水」は熱中症の予防に向けて開発されたスポーツ飲料です。商品の名前は高畠町出身の作家・浜田広介の作品「