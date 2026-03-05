◇スターゼンカップ「第５６回日本少年野球春季全国大会和歌山県支部予選」（２月２８日・御坊市民球場）▽中学生の部・決勝和歌山ボーイズ０―１和歌山御坊ボーイズ「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われた。和歌山県支部は、和歌山御坊ボーイズが完封Ｖ。“関西大トリ”で６年ぶりの本大会進出を決めた。また一つ扉を開いた。６年ぶりに春の全国出場を決め