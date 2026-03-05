ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのネックバンド型Bluetoothイヤフォンとして、イヤフォン部分がカナル型の「Tune 135BT」を3月12日に発売する。直販価格は5,500円。インイヤータイプの「Tune 235BT」もAmazon限定で3月下旬より発売し、Amazon価格は5,500円。カラーはいずれもブラック、ホワイト、ブルーの3色。 JBL Tune 135BT、ブラック 「JBL Tune 135BT」は、2017年発売の初代