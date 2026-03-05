（高山 基彦 キャスター）「今、新金谷駅の転車台に緑の車体輝きます。パーシー号が入ってきました。この綺麗な緑、映えますね。ことしの運行はトーマス号だけではなくて、このパーシー号が仲間入りをするということです」5日朝、大井川鉄道･新金谷駅に姿を見せたのは緑色のボディーの「きかんしゃパーシー号」です。パーシー号は、トーマス号に先行する