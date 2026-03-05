地域の地道な福祉活動をたたえる山新放送愛の事業団の「愛の鳩賞」を受賞した団体を紹介します。1回目は30年以上にわたって住民同士による助け合い活動を行っている天童市のNPO法人「ふれあい天童」です。ここは天童市北久野本2丁目の住宅街にあるその名も「の～んびり茶の間」。平日の日中に市内に住むお年寄りなどが集う憩いの場となっています。この場所を運営する「ふれあい天童」は会員数およそ150人。日々の暮らしの困