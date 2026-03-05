演出家やラジオパーソナリティーとして活動するマンボウやしろが５日、自身のＸ（旧ツイッター）で芸人“復帰”を宣言した。「僕は芸人に戻りますキングオブコント２０２６！元カリカの相方・林は今千葉県南房総市市議会議員です林と【ニューカリカ】として挑む予定です」と明かした。やしろと林克治のコンビ「カリカ」は１１年に解散。その後やしろはピン芸人として活動していたが、１６年７月に脚本の勉強をするため