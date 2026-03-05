全米を笑わせてきた人気コメディ俳優ジャック・ブラックとポール・ラッドがＷ主演、90年代映画『アナコンダ』を自力でリメイクしようとして大ピンチに陥る中年たちを描く『俺たちのアナコンダ』が４月３日(金)より公開。ポスタービジュアルとキャストたちが登場する特別映像が解禁された。カルト的な人気を誇る『アナコンダ』(97)は、ジェニファー・ロペス演じる映画監督が、撮影で訪れたジャングルで獰猛な大蛇アナコンダに襲われ