人気アニメ『ポケットモンスター』の“サトシ役”でも知られる声優・歌手の松本梨香が、初めて挑戦したゲーム実況動画が反響を呼んでいる。【動画】「本物…だと…」「夢みたい」初代『ポケモン』で初のゲーム実況を行う“サトシ役”松本梨香松本がゲーム実況でプレイしたのは、初代『ポケットモンスター（赤・緑）』。同作が今年で発売30周年を迎えることを記念して、発売日となる2月27日に自身のYouTubeチャンネルおよびニコ