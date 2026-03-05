ロイター通信がイラン国営メディアの情報として伝えたところによりますと、イランの革命防衛隊は5日、「ペルシャ湾北部でアメリカのタンカーを攻撃し、船は炎上している」と主張しました。実際にアメリカのタンカーに被害があったのかなど、詳細はわかっていません。革命防衛隊は、「戦時下において、ホルムズ海峡の通航はイランの管理下に置かれる」としています。