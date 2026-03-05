第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチェコ代表のパベル・ハジム監督が5日、初戦の韓国戦の試合前に会見を行った。2023年の前回大会で中国に勝って歴史的初勝利を挙げ、日本との交流でも話題となった。今回は2月20日に来日し、宮崎県内でロッテと練習試合を行うなど調整。指揮官は「予定していなかった試合ができなかったことを除けば問題ない。8、9時間の時差も解消している」と手応えを口にした。消