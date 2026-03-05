世界戦に向け練習する高田勇仁＝5日、東京都内世界ボクシング協会（WBA）ミニマム級タイトルマッチ（15日・横浜BUNTAI）で王座奪取を狙う挑戦者で同級4位、27歳の高田勇仁（ライオンズ）が5日、東京都内で練習を公開し「誰が見ても勝ったという試合をする。絶対に取る」と気合をみなぎらせた。王者の松本流星（帝拳）とは昨年9月に王座決定戦で対戦。前回は高田が偶然のバッティングで倒れ、続行不可能となり負傷判定で敗れた