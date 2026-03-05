高市首相の名前を冠した暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ（サナエトークン）」の発行団体は５日、トークンの発行を中止すると発表した。Ｘ（旧ツイッター）への投稿で明らかにした。４日に有識者による検証委員会を設置して再発防止策の策定を進め、所有者に補償を行う方針を示していた。トークンを巡っては、高市首相がＸへの投稿で「本件について我々が何らかの承認を与えたことはない」と関与を否定。金融庁が実態把握に乗