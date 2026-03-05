テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」が３日に放送され、タレントの伊集院光、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏とが出演した。この日のゲストは、元ＡＫＢ４８・福留光帆（２２）。佐久間宣行氏の人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＮＯＢＲＯＣＫＴＶ」発の６人組アイドルグループ・ＤＲＡＷＭＥの一員として行ったリアルイベント「ＮＯＢＲＯＣＫＦＥＳ２０２６〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜