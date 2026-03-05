◇第6回WBC1次ラウンドC組オーストラリア3─0台湾（2026年3月5日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで行われる1次ラウンドC組の台湾─オーストラリア戦から開幕。水道橋駅周辺では台湾戦のチケットを求める台湾人の姿もあった。開幕戦の開始時間前から多くの台湾人が東京ドームに駆けつけた。試合はオーストラリアが一発攻勢で初戦を制した。すでに東京ドームで開催される1次ラ