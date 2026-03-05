パトカーの赤色灯5日午前11時55分ごろ、栃木県那須町の観光農園「お菓子の城那須ハートランド」で「看板が倒れ、3人が下敷きになった」と119番があった。那須塩原署によると、台湾人観光客3人が病院に搬送されたが、命に別条はないという。県北部に強風注意報が出ていた。署によると、看板は縦3メートル、横4メートルほどの金属製。施設名が1文字ずつ書かれた立て看板のうち「ド」が根元ごと倒れた。観光客は105人のバスツア