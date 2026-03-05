神奈川県松田町の実証実験バス「のるーと足柄」を運営した一般社団法人「足柄オンデマンド」が、３年間で約９３００万円の累積赤字を出したことがわかった。法人はバスの運行を担うバス会社などに運行委託費約６０００万円も支払えていないが、町は「現時点では赤字補填（ほてん）するつもりはない」としている。のるーと足柄は、住民の足の確保を目指し、２０２３年から今月末まで３年間、町の実証実験事業として運行された。