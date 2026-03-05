沖縄大（那覇市）は5日、昨年12月下旬の学内会議で出席者の教職員を怒鳴りつけるなど不適切な発言をしたとして、山代寛学長が辞任したと発表した。2月28日付。山代氏からの辞任申し出を受理した。発言の具体的な内容は明らかにしていない。今後、山代氏や関係者から聞き取りを行い、ハラスメントに該当するかどうかを調査する方針。大学によると、別の出席者から「不適切な言葉だったのではないか」との相談が大学側に寄せられ