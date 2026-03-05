5日の衆議院本会議で、質問に立った国民民主党の田中健議員が、前日に逝去が報じられた元国民民主党代表代行の大塚耕平元参院議員を追悼する場面があった。【映像】「この言葉を胸に…」田中健議員が大塚耕平氏を追悼する様子田中議員は「冒頭、大塚耕平元参議院議員がご逝去されましたことに、謹んでご冥福をお祈りいたします」と述べ、頭を下げた。続けて「国民民主党の結党宣言には大塚耕平さんの思いが込められています