B1東地区の川崎ブレイブサンダースは3月4日、クラブのXを通して、レバノン代表として活動していたオマール・ジャマレディンが無事に日本へ戻ったことを伝えた。 『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選』のレバノン代表に選出されていたジャマレディンは、2月28日に自国で行われたサウジアラビア戦に出場。その後3月3日にはインド代表との対戦が予定されていたものの、中東情勢の