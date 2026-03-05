anoの新曲「愛晩餐」（あいばんさん）が、ドラマ『惡の華』（テレビ東京）の主題歌に決定した。 （関連：【映像あり】ano、新曲「愛晩餐」使用鈴木福＆あのダブル主演ドラマ『惡の華』トレーラー映像） 同ドラマは、4月9日24時から新ドラマ枠にてスタートする、鈴木福とあののダブル主演作品。anoにとって、ドラマのダブル主演と主題歌を務めるのは今回が初めてとなる。 同楽曲は、anoがドラマのため