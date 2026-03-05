物品販売が、2nd EP『リベコベンジ』を3月4日にリリース。あわせて、リード曲「心外」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】仙台発ロックバンド 物品販売、2nd EPリード曲「心外」MV） 同EPは、“世界が憎いと思っているが、それが具体的には何かと聞かれると答えられない”というあべこべな気持ちがテーマ。他人の才能に対する妬みや嫉妬心を歌った「心外」のほか、ネット上で言い争う様を見て感