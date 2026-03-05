久保史緒里と平祐奈がW主演を務めた映画『ネムルバカ』の劇場公開1周年を記念して、3月16日に新宿ピカデリーにてトークイベント付き上映が開催されることが決定した。 参考：久保史緒里、乃木坂46としての使命と後輩への思い「こんなにワクワクしている年も珍しい」 本作は、石黒正数による同名コミックを実写映画化した青春ストーリー。『ベイビーわるきゅーれ』シリーズの阪