地域の活性化に向けた新たな取り組みです。家具などの製造販売を手がける岡山県真庭市の佐田建美が、にぎわいの創出にと目を付けたのは「サウナ」です。 【画像をみる】佐田健美が手がけた「六角サウナ」などユニークなサウナの数々 佐田建美が本社前に設置した無料の「サウナ」です。公民館などに集まる機会が減り住民同士の交流が希薄になる中、高齢者に外出を促すにはどのようにすればいいのか。目を付けたのは、3年