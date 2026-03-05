（東京中央社）日本の外務省が主催する「第19回日本国際漫画賞」の授賞式が4日、東京都内で行われた。「アミ族の台所」（Mararum：山間料理人）で優秀賞に選ばれた台湾の漫画家、南南日さんが出席し、茂木敏充外務大臣と、審査委員長を務めた漫画家の里中満智子さんから賞状と盾を受け取った。作品の舞台は第2次世界大戦中の東部・花蓮。料理が得意な台湾原住民（先住民）族アミ族の少女が、日本人家庭で使用人として働く姿を描く