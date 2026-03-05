徳永悠平と室屋成。FC東京の「２番」、そして「キャプテン」というキーワードで繋がる二人の貴重な対談をお届けしよう。──お二人はFC東京で2016シーズンから2年間一緒にプレーしています。当時はお互いをどのように見ていましたか？室屋ちょうどプロ1シーズン目で、右に悠平さん、左には（太田）宏介くんがいたんですよ。「悠平さんを超えたい」と思って東京に加入したので、自分にとっては目標の選手でした。もうすべてを盗