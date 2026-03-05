アトレティコ・マドリードに所属するFWアントワーヌ・グリーズマンが、オーランド・シティ（アメリカ）からの獲得オファーを保留にしたようだ。4日、アメリカメディア『ESPN』が報じている。ロヒブランコスの“リトルプリンス”は、タイトルを以て、最愛のクラブにさよならを告げることを選んだようだ。アトレティコ・マドリードとの現行契約を来夏まで残しているものの、世代交代を推し進めるクラブの意向により、プレータイ