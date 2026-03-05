ベルギーの名門アンデルレヒトからシント＝トロイデンへレンタル中の日本代表FW後藤啓介は、ここまで10ゴール・５アシストと躍動。大ブレイクを果たし、ドイツやイングランドの強豪・名門クラブからの関心が取り沙汰されている。その20歳に急成長ぶりに韓国メディアが驚愕。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は、「日本サッカー界、超大型契約が迫る。20歳で10ゴール・５アシストを記録。トッテナムとチェルシーが獲得を