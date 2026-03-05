5日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4569枚だった。うちプットの出来高が3736枚と、コールの833枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の696枚（455円安720円）。コールの出来高トップは5万7500円の72枚（55円高1180円）だった。 コールプット 出来高