5日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は110枚だった。うちプットの出来高が96枚と、コールの14枚を上回った。プットの出来高トップは5万2750円の47枚（2115円）。コールの出来高トップは6万4000円の4枚（20円高300円）だった。 コールプット 出来高前日比 価