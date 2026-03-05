シダー [東証Ｓ] が3月5日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の2億5100万円→4億9300万円(前期は4億4400万円)に96.4％上方修正し、一転して11.0％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。ただ、通期の連結営業利益は従来予想の6億7000万円→6億5300万円(前期は8億9200万円)に2.5％下方修正し、減益率が24.9％減→26.8％減に拡大する見通しとなった。